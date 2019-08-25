На Донбассе погиб украинский военный

Новости Украины:На Донбассе в результате обстрелов оккупантов погиб украинский военный, трое ранены.

В воскресенье, 25 августа, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов получили ранения четверо военнослужащих, один из них умер.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

"25 августа в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения разной степени тяжести. К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался", - говорится в сообщении.

Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов, добавили в штабе.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщалось, ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что в зоне ООС от начала суток по состоянию на 11.00 ранены два украинских военных.