Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове
Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове
По территории Израиля из сектора Газа были выпущены ракеты
По территории Израиля из сектора Газа были выпущены ракеты
Усик поздравил Ковалева с тяжелой победой над Ярдом
Усик поздравил Ковалева с тяжелой победой над Ярдом
Суровая реальность современного маркетинга
Суровая реальность современного маркетинга

В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в здание "Мостостроя" (Видео)

В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в здание "Мостостроя" (Видео)
05:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В здание Мостостроя произвели выстрел из гранатомета.

В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания Мостостроя, на улице Паньковской, 5.

Об этом сообщает Информатор с места инцидента.

Сообщение о звуке, похожем на взрыв, поступило от пользователей соцсети Facebook в ночь на 26 августа, около 01:00. На месте инцидента полицейские обнаружили поврежденный фасад здания. Во время отработки территории был также выявлен отстрелянный тубус гранатомета

Отмечается, что выстрел по зданию Мостостроя попал в фасад на 4 этаже. Отголосок взрыва был слышен за пять километров от места инцидента.

В здание телеканала в Киеве стреляли из гранатомета (Фото)

Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента на данный момент нет. В полиции пока что никак не комментировали инцидент. «Мостострой» - крупнейшая в Украине и СНГ компания по строительству мостов, мостовых сооружений, эстакад, тоннелей и развязок, портов и жилья по всему миру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Мостострой, Столица, гранатомет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
04 Под Горловкой погиб командир взвода "Айдар"
05 Бесспорный талант: волшебные трехмерные манипуляции от художника-самоучки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину
На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину
В США мощный взрыв разрушил часть торгового центра
В США мощный взрыв разрушил часть торгового центра
На Донбасских КПВВ активно пропускают граждан
На Донбасских КПВВ активно пропускают граждан
Главные причины никогда не спать с косметикой на лице
Главные причины никогда не спать с косметикой на лице
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь