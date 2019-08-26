В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в здание "Мостостроя" (Видео)

Новости Украины:В здание Мостостроя произвели выстрел из гранатомета.

В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания Мостостроя, на улице Паньковской, 5.

Об этом сообщает Информатор с места инцидента.

Сообщение о звуке, похожем на взрыв, поступило от пользователей соцсети Facebook в ночь на 26 августа, около 01:00. На месте инцидента полицейские обнаружили поврежденный фасад здания. Во время отработки территории был также выявлен отстрелянный тубус гранатомета

Отмечается, что выстрел по зданию Мостостроя попал в фасад на 4 этаже. Отголосок взрыва был слышен за пять километров от места инцидента.

Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента на данный момент нет. В полиции пока что никак не комментировали инцидент. «Мостострой» - крупнейшая в Украине и СНГ компания по строительству мостов, мостовых сооружений, эстакад, тоннелей и развязок, портов и жилья по всему миру.