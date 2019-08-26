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В горах Львовской области произошло страшное ДТП

В горах Львовской области произошло страшное ДТП
09:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:В результате ДТП погибло два человека, шестеро госпитализированы.

В горном районе во Львовской области в результате столкновения четырех легковых автомобилей на месте происшествия погибли два человека, еще шестеро госпитализированы с травмами.

В департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие случилось 25 августа около 23:05 на автодороге Киев-Чоп вблизи пгт Верхнее Синевидное Сколевского района.

Как отмечается в сообщении, 41-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь в направлении Киева, остановился, пропуская вперед транспортное средство, которое осуществляло поворот налево на АЗС. Позади него остановился автомобиль Skoda Superb под управлением 21-летнего жителя города Мукачево, и в это время в заднюю часть автомобиля Skoda въехала иномарка Audi Q7 под управлением 40-летнего местного жителя. От удара автомобиль Skoda инерционным движением столкнулся с Voikswagen, который стоял впереди.

После удара Audi Q7 развернуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 50-летнего киевлянина.

В результате ДТП на месте происшествия погибли два пассажира Daewoo. Шесть человек, в том числе двое детей 2007 и 2016 годов рождения, с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую районную больницу.

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Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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Львовская область, ДТП, Горы, Мукачево.
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