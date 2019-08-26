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Появились первые подробности выстрела в центре Киева

Появились первые подробности выстрела в центре Киева
10:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Полиция ищет неизвестных, стрелявших из гранатомета по зданию в Киеве, открыто дело по статье "теракт".

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые минувшей ночью выстрелили из гранатомета по зданию на ул.Паньковской в Киеве. Открыто уголовное производство по статье "террористический акт".

Как сообщил в понедельник отдел коммуникации полиции Киева, в 1:30 ночи в полицию поступило сообщение, что возле дома на ул.Паньковской прогремел взрыв. Прибывшие по указанному адресу специалисты при осмотре места происшествия выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от дома. Остатки боеприпаса изъяты для проведения экспертизы и установления его происхождения.

"В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов", - подчеркнули в полиции.

На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева, введен в действие специальный оперативный план.

Правоохранители отрабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

В центре Киева раздался выстрел: первое видео с места происшествия

Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об определении подследственности в деле.

Ранее соцсети сообщили, что ночью неизвестные стреляли из гранатомета по зданию "Мостобуда" на ул.Паньковской, 5

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Теракт, Киев, Выстрел, Нацполиция.
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