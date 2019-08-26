Взрыв в Борисполе: его последствия

Новости Украины:В результате взрыва был госпитализирован один человек.

В Борисполе Киевской области в результате взрыва бытового газа в жилом доме госпитализирован один человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел в 10:31 в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на 8 квартир, расположенного по ул. Калмыкова, 8.

По данным ГСЧС, возгорания после взрыва не было.

В результате происшествия госпитализирован один человек, в квартире повреждено окно.

На месте происшествия работали 11 спасателей и три единицы техники.