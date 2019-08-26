Взрыв в Борисполе: его последствия

В Борисполе Киевской области в результате взрыва бытового газа в жилом доме госпитализирован один человек.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв произошел в 10:31 в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на 8 квартир, расположенного по ул. Калмыкова, 8.
По данным ГСЧС, возгорания после взрыва не было.
В результате происшествия госпитализирован один человек, в квартире повреждено окно.
На месте происшествия работали 11 спасателей и три единицы техники.