В Винницкой области мужчина убил сестру во время пьянки

Новости Украины:Брат убил родную сестру металлическим прутом в Винницкой области.

В селе Росоша Винницкой области из-за бытовой ссоры мужчина металлическим прутом нанес смертельные травмы своей родной сестре. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 24 августа, около 22:30, в полицию поступило сообщение, что в селе Росоша по месту жительства с признаками насильственной смерти обнаружена мертвая 33-летняя женщина.

Опросив соседей погибшей, подозрения полицейских о причастности к убийству женщины упали на ее 29-летнего родного брата, который проживал вместе с ней. Задержали подозреваемого оперативники в поле в пгт Теплик, где он скрывался.

По данным полиции, во время распития спиртных напитков между братом и сестрой возник бытовой конфликт, во время которого мужчина схватил металлический прут и ударил им сестру. Травма брюшной полости оказалась несовместимой жизнью. Женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчина задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), за что предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.