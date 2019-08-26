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Не пропустили без очереди: В Киеве мужчина "заминировал" вокзал

Не пропустили без очереди: В Киеве мужчина "заминировал" вокзал
17:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Мужчина "заминировал" вокзал за то, что его не пропустили без очереди в кассу.

В столице правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании Дарницкого железнодорожного вокзала столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В столичную полицию поступило сообщение от мужчины о минировании Дарницкого железнодорожного вокзала. В ходе проведения осмотра взрывоопасных предметов и веществ правоохранители не обнаружили.

Во время отработки полученной информации правоохранители установили мужчину, который звонил в полицию. Правонарушитель пояснил, что причиной ложного сообщения о заложенной взрывчатке стало то, что его не пропустили без очереди в кассу железнодорожного вокзала.

Злоумышленника задержали. Им оказался житель Киевской области 1989 года рождения, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

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Следователем Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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Киев, Минирование, Вокзал, Нацполиция.
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