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День в ООС: Восемь обстрелов, один военнослужащий ВСУ ранен

День в ООС: Восемь обстрелов, один военнослужащий ВСУ ранен
20:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:На Донбассе в понедельник боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный.

На Донбассе с начала понедельника боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня… Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Пикуза - из гранатометов различных систем, вблизи Лебединского по направлению Ужовки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Травневого по направлению Доломитного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Шумов по направлению района Шахта 6-7 - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Луганского по направлению Логвиново – из автоматического гранатомета.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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