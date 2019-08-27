Полиция: в Борисполе произошел взрыв газа в жилом доме

Новости Украины:Из-за взрыва был госпитализирован один человек.

В Борисполе (Киевская обл.) произошел взрыв в жилом доме, в результате чего с ожогами госпитализировали одного человека, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Сообщение по спецлинии "102" о взрыве газа поступило от 43-летней местной жительницы Борисполь. Пострадал 1937-го года рождения хозяин квартиры. С многочисленными ожогами мужчину доставили в местную больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, констатировали, что в доме взорвалась газовая плита. Отмечается, хозяева других квартир и их дома не пострадали.