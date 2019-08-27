Прокуратура: во Львове возле гостиницы обнаружен гранатомет с зарядом

Новости Украины:В ночь на понедельник в центре Львова возле отеля обнаружили гранатомет с боевым зарядом, сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"26 августа 2019г. в Галицкий отдел полиции поступило сообщение из службы "102" о том, что в тот день, около 2:40 у входа в вестибюль гостиницы "Львов" на проспекте Черновола, 7, обнаружен предмет похожий на гранатомет", - говорится в сообщении.

Правоохранители в ходе осмотра места происшествия изъяли продолговатый цилиндрический предмет внешне похожий на "РПГ-22 "Нетто" с боевым зарядом внутри.

"В ходе экспертного исследования этого гранатомета подтверждено, что имеющийся в нем заряд пригоден для взрыва", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР и открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как отмечается, с учетом того, что действия неустановленного лица, совершенные с целью нарушения общественной безопасности, создавали реальную опасность для жизни и здоровья людей и могли нанести значительный материальный ущерб, процессуальный руководитель дополнительно квалифицировал такие действия по ч.1 ст.258 УК Украины (террористический акт).

В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в следственный отдел Управления СБУ во Львовской области. Ход досудебного расследования находится на контроле Львовской местной прокуратуры №1.