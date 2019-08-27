Скачать
Вторник, 27.08.2019
Главные новости 26 августа: Заседание подготовительной группы ВР, саммит G7 и "нормандский формат"
Главные новости 26 августа: Заседание подготовительной группы ВР, саммит G7 и "нормандский формат"
Трамп: США и Китай возобновят торговые переговоры
Трамп: США и Китай возобновят торговые переговоры
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Удивительные фотоиллюзии в работах боди-арт художницы
Удивительные фотоиллюзии в работах боди-арт художницы

В Запорожье нацгвардейцы задержали мужчину за домашнее насилие

В Запорожье нацгвардейцы задержали мужчину за домашнее насилие
07:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Мужчина задержан, а пострадавшей женщине оказана первая медицинская помощь.

В Вознесеновском районе (Запорожская обл.) нацгвардейцы задержали мужчину, который совершал домашнее насилие над своей сожительницей, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

"Мужчина-беглец задержан, а пострадавшей женщине оказана первая медицинская помощь. Всех участников события доставлено в Вознесеновское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время охраны общественного порядка в Вознесеновском районе Запорожья исполнявший задания в составе автопатруля наряд гвардейцев военной части 3033 получил сообщение о том, что из окна одного из зданий зовет на помощь женщина. Прибывшие на место происшествия нацгвардейцы увидели женщину, которая из окна 4 этажа звала на помощь, а неизвестный мужчина затащил ее обратно в помещение.

"Несмотря на то, что жизни и здоровью женщины вероятно угрожала опасность, было принято решение вызвать пожарный автомобиль службы МЧС чтобы по лестнице добраться до дома в котором находилась женщина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по прибытии спецавтомобиля начальник гвардейского автопатруля и работник службы спасения начали подниматься по лестнице, однако увидевший это злоумышленник перелез через балкон в соседнее помещение, оказавшееся впоследствии квартирой его родителей.

Полиция: в Киеве неизвестный с ружьем ограбил ювелирный магазин

Пострадавшая с многочисленными синяками на лице сразу же открыла дверь, выбралась из квартиры и сообщила, что сожитель бил ее, издевался и силой удерживал в квартире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запорожье, Домашнее насилие, Нацгвардейцы, Задержан мужчина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
02 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире
04 Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части где погиб морпех
05 Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
День в ООС: Оккупанты ранили украинского военнослужащего
День в ООС: Оккупанты ранили украинского военнослужащего
Ученые указали на разницу в качестве сна оптимистов и пессимистов
Ученые указали на разницу в качестве сна оптимистов и пессимистов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь