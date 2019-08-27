В Запорожье нацгвардейцы задержали мужчину за домашнее насилие

Новости Украины:Мужчина задержан, а пострадавшей женщине оказана первая медицинская помощь.

В Вознесеновском районе (Запорожская обл.) нацгвардейцы задержали мужчину, который совершал домашнее насилие над своей сожительницей, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

"Мужчина-беглец задержан, а пострадавшей женщине оказана первая медицинская помощь. Всех участников события доставлено в Вознесеновское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время охраны общественного порядка в Вознесеновском районе Запорожья исполнявший задания в составе автопатруля наряд гвардейцев военной части 3033 получил сообщение о том, что из окна одного из зданий зовет на помощь женщина. Прибывшие на место происшествия нацгвардейцы увидели женщину, которая из окна 4 этажа звала на помощь, а неизвестный мужчина затащил ее обратно в помещение.

"Несмотря на то, что жизни и здоровью женщины вероятно угрожала опасность, было принято решение вызвать пожарный автомобиль службы МЧС чтобы по лестнице добраться до дома в котором находилась женщина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по прибытии спецавтомобиля начальник гвардейского автопатруля и работник службы спасения начали подниматься по лестнице, однако увидевший это злоумышленник перелез через балкон в соседнее помещение, оказавшееся впоследствии квартирой его родителей.

Пострадавшая с многочисленными синяками на лице сразу же открыла дверь, выбралась из квартиры и сообщила, что сожитель бил ее, издевался и силой удерживал в квартире.