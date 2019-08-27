День в ООС: Оккупанты ранили украинского военнослужащего

Новости Украины:В пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили о 12 нарушениях "тишины" на Донбассе за 26 августа.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня… В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Шумов - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Луганска - из автоматического гранатомета.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник обстреливал наши позиции неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - добавили в штабе.