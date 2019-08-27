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Пьяный СБУшник сел за руль и стрелял в людей

Пьяный СБУшник сел за руль и стрелял в людей
10:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:На водителя полиция составила протокол об административном нарушении.

В селе Новая Басань Бобровицкого района Черниговской области сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в нетрезвом состоянии ездил за рулем автомобиля и устроил стрельбу. Об этом сообщили черниговские СМИ.

Согласно информации, вечером 25 августа в центре села Новая Басань ездил автомобиль с пьяным водителем и пассажирами, которые стреляли по людям.

Местная жительница сообщила полиции, что к ее компании подъехало неизвестное авто «Шкода», оттуда вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону. На место происшествия выезжали полицейские. Оказалось, что автомобилем управлял нетрезвый сотрудник СБУ.

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В Главном управлении Национальной полиции в области подтвердили эту информацию. На правонарушителя полиция составила протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), что наказывается штрафом в размере 10 200 гривень.

В полиции также уточнили, что отреагировали на это происшествие в рамках действующего законодательства. В управлении СБУ в Черниговской области отметили, что фигурант инцидента не является сотрудником регионального управления, он – из столицы.

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СБУ, Черниговская область, Чернигов, Стрельба, Нетрезвый водитель.
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