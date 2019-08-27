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Луганская ТЭС перешла на "экономный" режим работы

Луганская ТЭС перешла на "экономный" режим работы
11:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Луганская ТЭС (ООО "ДТЭК Востокэнерго") 25 августа перешла на работу одним энергоблоком для уменьшения объемов использования природного газа.

Пресс-служба ДТЭК сообщила что, несмотря на одноблочный режим работы станция, как и ранее, продолжает нести нагрузку в 140 МВт, что позволяет сохранить стабильность энергоснабжения региона.

В "ДТЭК" напомнили, что Луганская ТЭС с 29 июля из-за блокирования поставок угля на станцию со стороны РФ перешла на сжигание газа вместо угля, однако себестоимость выработки на газе существенно превышает максимальные цены на электроэнергию на рынке.

"Вопрос энергоснабжения Луганской области - это вопрос национальной энергетической безопасности Украины, поэтому решение по стабилизации ситуации должно приниматься на государственном уровне. Единственный выход на данный момент - постановление Кабинета министров Украины о снижении цены на газ для станции до уровня, который покрывает ценовые ограничения на рынке электроэнергии", - считают в "ДТЭК".

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КМУ 14 августа обязал НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ для нужд Луганской ТЭС по заниженной цене, но на следующий день уведомил об отказе от этой идеи и планах найти решение об обеспечении субъектов генерации Луганской области энергоносителями без применения регулируемой специальной цены.

Как сообщалось, поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ - шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня 2019 года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 80 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории области возникнет дефицит мощности в 140-220 МВт.

Ранее в ДТЭК заявляли о готовности начать работы по переоборудованию блоков ТЭС с антрацитового на газовый уголь после принятия государством решения о строительстве железной дороги на станцию для доставки угля с территории Украины. В такое переоборудование блоков ЛуТЭС ДТЭК готов вложить минимум 300 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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Луганская область, Донбасс, Луганская ТЭС.
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