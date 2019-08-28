Одесский суд рассматривает апелляцию владельца "Токио Стар" на арест

Новости Украины:Вадим Черный расценивает решение суда как выполнение политического заказа.

Апелляционный суд Одесской области завтра продолжит рассмотрение жалобы владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного, который просит признать неправомерным 60-суточный арест за нарушение правил пожарной безопасности, приведшее к гибели девяти человек.

"Заслушав позиции сторон защиты и обвинения, коллегия судей решила продолжить рассмотрение доводов адвокатов и прокуроров 28 августа. Заседание начнется в 10 часов утра", - объявил председательствующий судья Александр Толкаченко.

На заседании адвокат подозреваемого Николай Пашковский обратился к апелляционному суду с ходатайством отменить постановление Киевского райсуда Одессы о содержании Черного под стражей и заменить ему меру пресечения на более мягкую.

Кроме того, он заявил, что досудебным следствием нарушены процессуальные нормы, сославшись, в частности, на то, что "лично владельцу сгоревшего отеля не было предъявлено подозрение в течение 24 часов с момента задержания. Также не предоставлены суду надлежащие доказательства обоснованности подозрения, которое было вручено в суде первой инстанции".

Также адвокаты Черного настаивали, чтобы были приобщены к материалам судебного производства протоколы допросов свидетелей, осмотра помещений, иные документы, которые, по словам защитников, свидетельствуют о непричастности их подзащитного к ночному пожару на втором этаже здания "Токио Стар", поскольку эта часть здания является собственностью компаньона, а не самого бизнесмена Черного.

Однако прокуроры Евгений Антощук и Оксана Моско отметили, что хотя помещения гостиницы "Токио Стар" является собственностью двух бизнесменов, но соучредителем заведения является юридическое лицо, непосредственно связанное с предпринимателем Черным.

Сторона обвинения также обратила внимание судей на тот факт, что администрация и охранники отеля не допустили летом этого года инспекторов ГСЧС с проверкой противопожарного состояния учреждения, мотивируя тем, что владельцы отеля якобы специально переписали помещения перед проверкой на другого арендатора. Одновременно арендатор Терновый по месту регистрации в Одессе не проживает. Место его пребывания неизвестно.

Также следствием установлено, что владельцем торговой марки "Токио стар" является ООО "Галатея", а его руководителем — Вадим Черный. Документы на проживание в этом отеле туристы также оформляли на первом этаже здания, принадлежащего бизнесмену Черном.

Пожар в одесском отеле “Токио Стар” произошла в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

Киевский райсуд Одессы 20 августа арестовал на 60 суток владельца отеля "Токио Стар" Черного, которому прокуратура инкриминирует совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение правил пожарной безопасности, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса Украины.

Адвокаты бизнесмена Черного заявили, что намерены обжаловать постановление суда в апелляционной инстанции, поскольку "подсудимый является собственником помещений первого этажа здания", а пожар произошел на втором.