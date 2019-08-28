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В Киеве задержали таксиста, изнасиловавшего пассажирку

В Киеве задержали таксиста, изнасиловавшего пассажирку
01:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:По словам задержанного, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, из-за этого он решил ее изнасиловать и обокрасть.

В Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию обратилась 33-летняя жительница Голосеевского района, которая сообщила, что ее изнасиловал и обокрал таксист, который поздно ночью подвозил ее домой.

«Благодаря камерам видеонаблюдения патрульным полицейским удалось установить автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. За считанные часы нашли и владельца транспортного средства. Мужчина признался, что той ночью таксовал и действительно подвозил потерпевшую домой», - рассказал заместитель начальника отдела Голосеевского управления полиции Дмитрий Линник.

По словам задержанного, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил изнасиловать ее и забрать золотые украшения.

Полицейские задержали злоумышленника. Известно, что подозреваемый – ранее не судимый 41-летний житель Киевской области.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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Кроме того, начато уголовное производство по факту кражи – по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

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Киев, Такси, Задержан таксист, Таксист изнасиловал женщину, Таксист обокрал женщину.
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