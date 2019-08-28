ОБСЕ: оккупанты продолжают отправлять поезда с углем в Россию

Новости Украины:Ночью 22 августа были зафиксированы транспортные средства и людей в поле возле границы с РФ в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

Миссия ОБСЕ зафиксировала утром 26 августа поезд с вагонами, который шел в восточном направлении через железнодорожную станцию в оккупированном Суходольске примерно в 20 км от границы с РФ. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Утром 26 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал поезд (локомотив и 12 пустыми вагонами для перевозки угля), следовавший в восточном направлении через железнодорожную станцию в н.п. Суходольск (неподконтрольный правительству, 38 км на юго-восток от Луганска) примерно за 20 км на запад от границы с Российской Федерацией", - говорится в отчете.

Как известно, беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал ночью 22 августа транспортные средства и людей в поле возле границы с РФ в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

Кроме того, ночью 22 августа беспилотник СММ зафиксировал, вероятно, грузовой поезд для перевозки горючего (в составе 20 вагонов), который двигался на юг через железнодорожную станцию в н.п. Кумшацкое (неподконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) в направлении н.п. Софиевка (неподконтрольный правительству, 40 км на северо-восток от Донецка), а также поезд (в составе не менее 50 вагонов), который стоял на той же станции (по оценке, вероятно, груженный углем).