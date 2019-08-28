26 августа миссия ОБСЕ насчитала 33 взрыва на Донбассе

Новости Украины:В Донецкой и Луганской областях СММ ОБСЕ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущей эпохой.

В течение понедельника в Донецкой и Луганской областях СММ ОБСЕ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущей эпохой, зафиксировав при этом 33 взрывы. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"В Донецкой области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав больше взрывов (32), если сравнивать с предыдущими сутками (23 взрыва)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н.п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км на северо-восток от Мариуполя), на юг и восток от н.п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км на северо-восток от Мариуполя) и на юг от н.п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области СММ также констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, когда был зафиксирован 1 взрыв.