Скачать
Среда, 28.08.2019
Зеленский дал интервью о 100 дней президентства актеру из сериала "Слуга народа"
Зеленский дал интервью о 100 дней президентства актеру из сериала "Слуга народа"
Украина потеряла 220 бойцов в "Иловайском котле"
Украина потеряла 220 бойцов в "Иловайском котле"
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Украинская музыка в Китае: ONUKA выступит в Поднебесной
Украинская музыка в Китае: ONUKA выступит в Поднебесной

26 августа миссия ОБСЕ насчитала 33 взрыва на Донбассе

26 августа миссия ОБСЕ насчитала 33 взрыва на Донбассе
02:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Донецкой и Луганской областях СММ ОБСЕ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущей эпохой.

В течение понедельника в Донецкой и Луганской областях СММ ОБСЕ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущей эпохой, зафиксировав при этом 33 взрывы. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"В Донецкой области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав больше взрывов (32), если сравнивать с предыдущими сутками (23 взрыва)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н.п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км на северо-восток от Мариуполя), на юг и восток от н.п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км на северо-восток от Мариуполя) и на юг от н.п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

ОБСЕ: оккупанты продолжают отправлять поезда с углем в Россию

В Луганской области СММ также констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, когда был зафиксирован 1 взрыв.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Миссия ОБСЕ, 26 августа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
02 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
03 Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
04 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
05 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
&quot;Слуга народа&quot; на собирается отменять воинский призыв
"Слуга народа" на собирается отменять воинский призыв
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Диетологи рассказали, чего не стоит делать после приема пищи
Диетологи рассказали, чего не стоит делать после приема пищи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь