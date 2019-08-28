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ОБСЕ: боевики поставили возле моста в Станице контейнер "СЦКК"

ОБСЕ: боевики поставили возле моста в Станице контейнер "СЦКК"
06:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:25 августа был замечен командир вооруженных формирований, который сопровождал доставки синего контейнера.

Боевики российских оккупационных войск установили 25 августа синий контейнер с надписью "СЦКК" на участок, расположенный в 40 м на юг от разрушенной секции моста на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"25 августа команда СММ видела командира вооруженных формирований, который сопровождал доставки синего контейнера (размеры: 3 м x 5 м x 2,5 м, что имел дверь и по крайней мере три окна) на участок, размещенную в 40 м на юг от разрушенной секции моста. По наблюдениям Миссии, контейнер был пуст, и на нем краской была нанесена надпись "СЦКК", - говорится в отчете.

В нем также отмечается, что на участке продолжались работы по демонтажу прежних передовых позиций Вооруженных сил Украины и подконтрольных России вооруженных формирований.

В частности, 26 августа наблюдатели ОБСЕ видели как минимум 20 саперов ГСЧС Украины, в некоторых из которых были металлоискатели и которые проводили работы по разминированию, а также 8 сотрудников Станично-Луганского лесоохотничьего хозяйства обрезали растительность на участке западнее дороги, примерно в 300 м на север от разрушенной секции моста возле Станицы Луганской.

"По наблюдениям Миссии, сотрудники ГСЧС с помощью крана и самосвала убрали три бетонные плиты с бывшей передовой позиции Вооруженных сил Украины севернее моста", - отмечается в отчете.

Вместе с тем, члены патруля СММ видели 26 августа по крайней мере 11 боевиков, которые продолжали разбирать свою бывшую передовую позицию к югу от разрушенной секции моста возле Станицы Луганской, сбрасывая шины, мешки с песком, ящики для боеприпасов и деревянные бревна в сторону на восток от моста".

"На юг от упомянутой бывшей передовой позиции наблюдатели заметили семерых членов вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК". Команда СММ вновь зафиксировала упомянутый выше синий контейнер в 40 м на юг от разрушенной секции моста", - сообщили в Миссии ОБСЕ.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк ранее заявлял, что появление мужчин в военной форме с повязками с надписями "СЦКК" на неподконтрольной правительству территории возле Станицы Луганской являются грубой попыткой легитимизировать российское военное присутствие в зоне разграничения.

26 августа миссия ОБСЕ насчитала 33 взрыва на Донбассе

Цимбалюк также напомнил, что РФ в одностороннем порядке и безосновательно вывела своих офицеров с этой двусторонней структуры (СЦКК) - и сейчас никто, включительно с представителями незаконных вооруженных формирований, не имеет права заменять их.

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ОБСЕ, Боевики, Станица, Контейнер "СЦКК".
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