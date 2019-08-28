Скачать
Среда, 28.08.2019
Главные новости 27 августа: Заседание Подготовительной группы ВР, Болтон в Киеве, СБУ и ГБР в Раде
Главные новости 27 августа: Заседание Подготовительной группы ВР, Болтон в Киеве, СБУ и ГБР в Раде
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Степаненко рассказал, как Шахтер готовится к игре против Олимпика
Степаненко рассказал, как Шахтер готовится к игре против Олимпика
Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Падение моста в Харькове: о дефектах сообщали еще в 2018 году

Падение моста в Харькове: о дефектах сообщали еще в 2018 году
07:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Специалисты ХНАДУ предупреждали о дефектах еще в мае 2018г.

Обследование моста на окружной вблизи харьковского рынка "Лоск", проводившееся в мае прошлого года сотрудниками Харьковского национального дорожно-автомобильного университета (ХНАДУ), показало наличие ряда дефектов и необходимость ограниченной эксплуатации моста.

"Это (было - ИФ) четвертое состояние. Пятое - это нерабочее, мост надо закрывать. А четвертое - ограничено рабочее, необходим определенный режим эксплуатации, пропуска транспорта - всего. Но даже это должно действовать только тогда, когда будут ликвидированы все дефекты. Но ни один дефект не ликвидирован", - сказал журналистам во вторник заведующий кафедрой мостов, конструкций и строительной механики ХНАДУ Виталий Кожушко.

По его словам, среди дефектов, обнаруженных в ходе прошлогоднего обследования, был ряд дефектов опоры моста.

"Во-первых, там есть непробетонированные большие "раковины". Во-вторых, в результате эксплуатации и отсутствия ухода бетон откалывается и оголилась арматура, которая корродирует. В-третьих, были неправильно поставлены опоры, одна опора наклонена", - сказал Кожушко.

Обвал моста в Харькове: названа причина

Как сообщалось, в воскресенье утром в Харькове обрушилась одна сторона моста на окружной от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что по предварительным данным аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Харьков, Полиция, Мост, Фура, Харьковский мост.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
02 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
03 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
04 Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
05 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН: В мире растет спрос на &quot;зеленую&quot; энергию
ООН: В мире растет спрос на "зеленую" энергию
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Рецепт дня: шарлотка с персиками и кокосовой стружкой
Рецепт дня: шарлотка с персиками и кокосовой стружкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь