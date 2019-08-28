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В Запорожье в связи с ремонтом дороги придумали интересный способ передвижения

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В Запорожье в связи с ремонтом дороги придумали интересный способ передвижения
12:00 Сегодня Телеграф Фото: Местная Рада

Новости Украины:На замену дороге придет катер, перевозка будет бесплатной между двумя берегами Днепра.

В Запорожье в связи с ремонтом проезжей части плотины ДнепроГЭС, соединяющей два берега Днепра, запустили бесплатные катера для перевозки горожан.

Об этом сообщили в пресс-службе городского головы Запорожья.

Катер совершил первый рейс сегодня, 28 августа.

Бесплатными услугами водного транспорта запорожцы смогут воспользоваться с понедельника по пятницу, 2 раза в день: в 6.20 рейс стартует с причала левого берега, в 6.40 прибывает на правый. Оттуда обратно отходит в 6.50, прибывает на левый берег в 7.10. Вечерний маршрут стартует также с левого берега в 17.30. К правобережному причалу катер прибывает в 17.50. В обратном направлении речной транспорт будет отправляться в 18.00. Прибытие к левому берегу в 18.20. Пока курсирует только один катер.

Проезд для горожан бесплатный, все затраты будут компенсированы владельцу водного транспортного средства из городского бюджета.

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Отметим, что катер рассчитан на 200 пассажиров.

Бесплатный водный транспорт для перевозки горожан в час пик решили запустить в связи с ремонтом проезжей части плотины ДнепроГЭС, которая временно закрыта для транспорта, в том числе для общественного.

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Перевозки, Запорожье, Катер, ДнепроГЭС, Днепро.
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