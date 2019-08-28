В Запорожье в связи с ремонтом дороги придумали интересный способ передвижения

Новости Украины:На замену дороге придет катер, перевозка будет бесплатной между двумя берегами Днепра.

В Запорожье в связи с ремонтом проезжей части плотины ДнепроГЭС, соединяющей два берега Днепра, запустили бесплатные катера для перевозки горожан.

Об этом сообщили в пресс-службе городского головы Запорожья.

Катер совершил первый рейс сегодня, 28 августа.

Бесплатными услугами водного транспорта запорожцы смогут воспользоваться с понедельника по пятницу, 2 раза в день: в 6.20 рейс стартует с причала левого берега, в 6.40 прибывает на правый. Оттуда обратно отходит в 6.50, прибывает на левый берег в 7.10. Вечерний маршрут стартует также с левого берега в 17.30. К правобережному причалу катер прибывает в 17.50. В обратном направлении речной транспорт будет отправляться в 18.00. Прибытие к левому берегу в 18.20. Пока курсирует только один катер.

Проезд для горожан бесплатный, все затраты будут компенсированы владельцу водного транспортного средства из городского бюджета.

Отметим, что катер рассчитан на 200 пассажиров.

Бесплатный водный транспорт для перевозки горожан в час пик решили запустить в связи с ремонтом проезжей части плотины ДнепроГЭС, которая временно закрыта для транспорта, в том числе для общественного.