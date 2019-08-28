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В Киеве невакцинированные дети смогут посещать школу

В Киеве невакцинированные дети смогут посещать школу
12:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В столичной горгосадминистрации подчеркнули, что власти города не могут обязать родителей делать прививки.

В Киеве не будут запрещать детям, которые не прошли вакцинацию, посещать учебные заведения.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что накануне была проведена комиссия, на которой обсуждались вопросы вакцинации.

"Комиссия решила департаментам медицины и образования совместно отработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации. 2 сентября начнется новый учебный год и запрета невакцинированным детям посещать учебные заведения не будет. Но в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний, поскольку медики сигнализируют о заболеваниях, имеющих признаки эпидемии, мы вынуждены будем ограничивать доступ невакцинированных детей в заведения образования и обеспечивать им право получить образование дистанционно", - рассказал он.

Мондриевский отметил, что запретить детям без прививки посещать учебные заведения КГГА не может, поэтому призывает родителей осуществлять профилактику заболеваний и ответственно относиться к вакцинации своих детей.

Заместитель председателя КГГА также отметил, что проверять справку о прививках ребенка на признаки подделки учебные заведения не имеют полномочий.

Кроме того, он отметил, что заставить родителей делать прививки власти города не могут, хотя соответствующая статья закона "О защите населения от инфекционных болезней" обязывает обязательно делать прививку.

В свою очередь, директор Департамента образования и науки Елена Фиданян отметила, что у детей, которые уже зачислены в школы и детские сады, имеется прививка, поскольку их принимают в заведения образования при наличии соответствующего пакета документов, в который входит и справка определенного образца, предусматривающая вакцинацию.

"Но принимать новых детей, которые приходят в детские сады и школы, без прививок никто не будет. Тех, кто уже зачислены, отчислять мы не имеем права, поскольку отчисление ребенка происходит только по собственному заявлению родителей. Нет заявления - мы не можем отчислить ребенка", - подчеркнула она.

КГГА: Столица полностью готова к новому учебному году

С начала этого года по состоянию на 16 августа в Украине заболели корью 27 039 взрослых и 30 262 ребенка, умерли от осложнений 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 115 000 человек, 39 из них умерли.

В Минздраве напомнили, что временное регулярное снижение заболеваемости корью летом происходит в связи с коротким пребыванием людей в больших коллективах, а с началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей.

Корь - чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговора больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, будут заражены. Заболевание корью может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга (энцефалит) и т.д., а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

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Киев, Дети, КГГА, Вакцины, Школы, Валентин Мондриевский.
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