Трагический обвал дома в Дрогобиче: есть жертвы (Видео)

В Дрогобиче Львовской области в ночь с 27 на 28 августа произошел обвал дома. Погибли 2 человека и 7 госпитализированы (из них по уточненной информации 5 детей). К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 450 человек и 69 единицы техники, из них от ДСНС 184 человек личного состава (в том числе 2 кинологические расчеты) и 27 единиц техники.