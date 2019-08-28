Скачать
Среда, 28.08.2019
Взрыва не было: жители дома в Дрогобиче жаловались на трещину в стене
Взрыва не было: жители дома в Дрогобиче жаловались на трещину в стене
"Слуга народа" готовит 465 поправок к Конституции
"Слуга народа" готовит 465 поправок к Конституции
Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
Успение Пресвятой Богородицы 2019: история и смысл праздника 28 августа
Успение Пресвятой Богородицы 2019: история и смысл праздника 28 августа

КПВВ на Донбассе закрыто - сообщение штаба ООС

КПВВ на Донбассе закрыто - сообщение штаба ООС
14:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрелов со стороны боевиков.

Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" временно прекратил пропуск лиц и транспорта в связи с обстрелами боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке в среду.

"Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения.

Из-за боевых действий на Донбассе закрыли 10 школ

"Командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения", - подчеркнули в ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Майорское, КПВВ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки
04 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
05 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Укрэнерго&quot; подало в суд на РФ из-за оккупированной инфраструктуры в Крыму
"Укрэнерго" подало в суд на РФ из-за оккупированной инфраструктуры в Крыму
Вышинского освободили из СИЗО
Вышинского освободили из СИЗО
На КПВВ &quot;Майорское&quot; прекратились обстрелы
На КПВВ "Майорское" прекратились обстрелы
&quot;Мастер Шеф&quot; 9 сезон: детали нового выпуска кулинарного шоу
"Мастер Шеф" 9 сезон: детали нового выпуска кулинарного шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь