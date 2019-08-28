КПВВ на Донбассе закрыто - сообщение штаба ООС

Новости Украины:КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрелов со стороны боевиков.

Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" временно прекратил пропуск лиц и транспорта в связи с обстрелами боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке в среду.

"Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения.

"Командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения", - подчеркнули в ООС.