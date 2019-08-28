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Суд хочет отменить судмедэкспертизы

Суд хочет отменить судмедэкспертизы
16:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:ОАСК хочет признать недействительными судебно-медицинские экспертизы в Украине.

Окружной административный суд города Киева просят признать недействительным приказ, на основании которого осуществляются судебно-медицинские экспертизы в Украине.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству здравоохранения Украины. Истец просит суд признать противоправным и недействительным приказ министерства от 17.01.1995 г. "Об утверждении Инструкции о проведении судебно-медицинской экспертизы», на основании которой сегодня осуществляются все судебно-медицинские экспертизы в Украине ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по мнению истца, Минздрав принял вышеуказанный приказ в нарушение положений Конституции Украины и Закона Украины «О судебной экспертизе".

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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Киев, Минздрав, Суд, ОАСК.
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