В Дрогобыче почтут память пострадавших в обвале дома

Новости Украины:В Дрогобыче объявлен двухдневный траур по погибшим в результате обвала жилого дома.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма подписал распоряжение о том, что 29 и 30 августа в городе объявлен траур в связи с жертвами обвала подъезда жилого дома.

"В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь с 27 на 28 августа 2019 года, и в результате которой погибли жители города, 29 и 30 августа в городе объявлены днями траура", - сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета в среду.

Так, в знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций на территории города.

"В эти дни рекомендуется ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий. На рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки", - отметили в горсовете.