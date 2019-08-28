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Ситуация в ООС: боевики продолжают обстреливать украинские позиции

Ситуация в ООС: боевики продолжают обстреливать украинские позиции
21:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции с полуночи.

Незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток в среду, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

О пострадавших в результате обстрелов не сообщается.

При этом отмечается, что вследствие обстрела боевиками гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут" из-за реальной угрозы для жизни и здоровья мирного населения, а также персонала командующий ООС принял решение о временном приостановлении работы КПВВ "Майорское" на линии разграничения, однако позже его работа была восстановлена.

На КПВВ "Майорское" прекратились обстрелы

Как ранее сообщали в Минобороны, с полуночи к обеду среды боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня, при этом ни один украинский военнослужащий не пострадал. Таким образом, с полудня они обстреляли украинские позиции еще 5 раз.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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