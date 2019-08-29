Запрещенные минометы и БМП: оккупанты на Донбассе продолжают обстрелы

Новости Украины:За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники за прошлые сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Лебединского – из стрелкового оружия; неподалеку от Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов; четыре раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Широкиного – с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных Сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометний выстрел (ВОГ-17).

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил :вблизи Новолуганского – применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, в районе Зайцево - запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; вблизи Новотошковского– из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;неподалеку от Пивденного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Майорска противник трижды нарушил режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В одном из случаев, в 12.25 оккупанты осуществили обстрелы гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора «Горловка – Бахмут», что представляло угрозу мирному населению и персоналу, который находился на КПВВ "Майорское".

За прошлые сутки потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты нарушили "тишину" возле Зайцево – из вооружения БМП и стрелкового оружия;, а вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.