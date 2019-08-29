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Отец выбросил трехлетнего сына в колодец глубиной 18 метров и скрылся

Отец выбросил трехлетнего сына в колодец глубиной 18 метров и скрылся
08:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:На Черкасщине мужчина подрезал дочь, а сына выбросил в колодец.

В Черкасской области злоумышленник нанес ножевые ранения приемной дочери, а родного сына выбросил в колодец. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Сообщение о том, что мужчина нанес телесные повреждения двум малолетним детям, поступило сегодня вечером в Тальновское отделение полиции.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что хозяин дома нанес несколько ножевых ранений приемной 10-летней дочери, а 3-летнего сына сбросил в колодец глубиной 18 метров и скрылся. На момент приезда медиков и спасателей дети были живы.

Работники ГСЧС вытащили мальчика из колодца и передали врачам, которые уже оказывали помощь травмированной девочке. Детей с телесными повреждениями доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Злоумышленника полицейские нашли на территории района, где он скрывался в кустах. Он задержан, с ним работают следователи.

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По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

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Черкасская область, Полиция, Черкащина, Нацполиция.
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