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В Киеве фуникулер возобновляет работу

В Киеве фуникулер возобновляет работу
08:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолок, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.

В четверг, в 12:00 после ремонта возобновит свою работу Киевский фуникулер.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"29 августа в 12:00 возобновляет работу киевский фуникулер", – сказано в сообщении на сайте мэрии в среду, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В информации отмечается, что в результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолок, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.

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В КГГА напомнили, что Киевский фуникулер 22 июля был закрыт на ежегодный технический осмотр.

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Киев, Фуникулер, Киевпастранс, Киевский фуникулер.
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