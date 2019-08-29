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В Дрогобыче объявлен траур по погибшим

В Дрогобыче объявлен траур по погибшим
10:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить государственный флаг с траурной лентой.

Власти г.Дрогобыч Львовской области объявили 29-30 августа днями траура по погибшим в результате обвала жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

"В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить государственный флаг с траурной лентой на жилых домах и зданиях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций города", - говорится в сообщении.

Также в эти дни власти рекомендуют ограничить проведение развлекательных мероприятий и концертов, запрещено исполнений развлекательной музыки в общественных местах.

Ситуация в Дрогобыче: Львов предложил помощь для ликвидации последствий обвала

Как сообщалось, в результате обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче в ночь на среду погибли 8 человек, еще 7 госпитализированы. Инцидент расследует полиция.

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Взрыв, Траур, Обвал, Гибель, ГСЧС, Дрогобыч.
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