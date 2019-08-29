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В Киеве прошел молебен по погибшим в Иловайском котле (Фото)

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В Киеве прошел молебен по погибшим в Иловайском котле (Фото)
11:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Министерство обороны

Новости Украины:Помолиться и отдать дань погибшим Героям пришло много семей павших украинских воинов — матери, жены, дети, побратимы, волонтеры из всех регионов Украины.

В центре Киева возле Стены памяти на Михайловской площади состоялся молебен по погибшим в августе 2014 года в Иловайскому котле украинским воинам.

Об этом сообщает Минобороны.

"Трудно осознавать, что все эти портреты — это наши погибшие дети, которые никогда не вернутся домой. Как нам ни тяжело все это пережить, мы должны помнить, что нашим детям было гораздо труднее, чем нам, поэтому — не сдаваться. Ведь мы живы до тех пор, пока живет память о нас. Обычно память о родителях несут дети. Россия перевернула естественный круг жизни и теперь мы — родители — бережем память о наших детях", - сказала мать погибшего пять лет назад в этот день бойца из 51-й бригады Людмила Гуменюк.

Помолиться и отдать дань погибшим Героям пришло много семей павших украинских воинов — матери, жены, дети, побратимы, волонтеры из всех регионов Украины.

"Время не лечит раны, однако может стирать из памяти имена тех, благодаря кому мы живем. Поэтому наше дело — нести имена наших героев и память об этих событиях сквозь время для будущих поколений", - сказала супруга ветерана, председатель ВОО "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО" Наталья Московец.

Украина потеряла 220 бойцов в "Иловайском котле"

Президент Владимир Зеленский 24 августа подписал указ о праздновании 29 августа День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

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Киев, Военные, Президент, Погибшие, Президент Украины, Молебень, Иловайский котел.
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