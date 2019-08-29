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С днем рождения: полиция Хмельницкого задержала криминального авторитета

С днем рождения: полиция Хмельницкого задержала криминального авторитета
11:56 Сегодня Телеграф УП Фото: МВД

Новости Украины:"Вора в законе" и его товарищей задержали вовремя празднования дня рождения.

В Хмельницком правоохранители прекратили "сходку" криминальных авторитетов - задержаны 19 человек.

28 августа силовики остановили так называемую "криминальную сходку" с участием представителей разных регионов страны. По словам правоохранителей, собрались задержанные чтобы отпраздновать день рождения "вора в законе" по кличке "Гули". 

Кроме этого, планировалась интернет-конференция для обсуждения дальнейших преступных планов.

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Сейчас полиция проверяет законность пребывания задержанных лиц на территории Украины и причастность их к преступлениям.

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Полиция, МВД, Хмельницкий, Задержание.
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