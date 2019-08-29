Полиция задержала более 30 человек, напавших на журналистов "112 Украина" (Видео)

Новости Украины:На Харьковщине задержали напавших на журналистов "112 Украина".

Правоохранители опросили около пятидесяти участников нападения на журналистов телеканала "112 Україна" 28 августа на месте незаконной рубки леса в Золочевском районе Харьковской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполіції в Харьковской области.

"Работа работников нескольких правоохранительных ведомств по выяснению всех обстоятельств происшествия в Золочевском районе на Харьковщине продолжалась круглосуточно. В настоящее время следователи оперативных подразделений и прокуроры опросили в качестве свидетелей 48 человек, которых вчера задержали на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Одному из наиболее активных участников нападения сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Еще двое участников конфликта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступлений. Им инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч.3 ст.171 и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что именно эти лица совершали в отношении журналистов противоправные действия.

Кроме того, 10 человек привлечены к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Процессуальным руководителем в уголовном производстве вынесено 22 постановления об взятии образцов следов пальцев рук у 19 свидетелей и 3 пострадавших.

В частности, как выяснили следователи, охранники лесоперерабатывающего предприятия, применяя силу, препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. В результате происшествия представитель СМИ получил ушиб спины, почки, а также синяки на лбу и лице.

Во время досудебного расследования члены съемочной группы телеканала были признаны потерпевшими в уголовном производстве. Следователи подробно допросили их для установления полной картины происшествия. Пострадавший журналист направлен на медицинское обследование.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование осуществляется по признакам ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст. 186 (грабеж), 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.