В Станице Луганской боевики установили новые фортификации

Боевики сорвали ремонт моста в Станице Луганской, установив дополнительные фортификационные сооружения вопреки решению Трехсторонней контактной группы о демонтаже.
Об этом сообщает Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.
29 августа ТКГ с участием представителей ОРДЛО провела видеоконференцию.
Представители миссии СММ ОБСЕ констатировали, что боевики, вместо того чтобы демонтировать фортификационные сооружения, установили контейнер с шинами с песком вокруг него.
В то же время миссия подтвердила выполнение украинской стороной обязательств по разминированию.
Украинская сторона выразила готовность восстанавливать мост круглосуточно, чтобы завершить работы до конца осени.
20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
Действия НЗФ ОРДЛО свидетельствуют о нежелании перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста и, следовательно, мирному урегулированию ситуации на Донбассе.