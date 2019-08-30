Под Львовом горит химическое предприятие

Новости Украины:Под Львовом в селе Чишки Пустомытовского района произошел масштабный пожар на химическом предприятии "Ника Печать".

По состоянию на 15:00 ликвидация пожара продолжается, сообщает пресс-служба Давыдовского сельского совета.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 30 августа в 13:49. Вероятно, что на территории предприятия взорвались три цистерны с аммиаком. Сейчас эта информация не подтверждена.

Согласно данным Подберезовского сельского совета, пожар произошел на предприятии "Ника Печать", который расположен на улице Леси Украинки, 53. ГСЧС Львовщины подтвердила эту информацию.

Жителей Давыдовского ОТГ призвали закрыть окна и двери, не выходить на улицу, а также не выпускать детей из дома.