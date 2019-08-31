На Донетчине директор предприятия поставлял газ в "ДНР"

Новости Украины:На Донетчине арестовали директора предприятия, который поставлял газ в "ДНР".

В Донецкой области арестован директор предприятия, наладивший поставки газа в террористическую организацию «ДНР».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, Октябрьский районный суд г. Мариуполя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 57 630 грн директору компании, который осуществлял поставку технического газа на неподконтрольную территорию и платил таможенные платежи в бюджет террористической организации «ДНР».

Следствием установлено, что в течение 2016-2018 годов 58-летний директор предприятия, по предварительному сговору с руководителем другого частного предприятия, осуществлял экспортно-импортные операции по купле-продаже продукции на оккупированной территории. С целью прикрытия незаконной деятельности поставки осуществлялись через территорию России.

Таким образом, подозреваемый платил платежи и налоги в так называемый «бюджет «ДНР», осуществляя финансирование террористической организации.

Подозреваемый скрывался от органов предварительного расследования на неподконтрольной украинской власти территории. Он был объявлен в розыск, а затем задержан на территории г. Одессы. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.