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В Харьковской области подорвался украинский пограничник

В Харьковской области подорвался украинский пограничник
01:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:На границе с РФ погиб украинский пограничник.

Во время несения службы на границе в пределах Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял задание недалеко от государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госрубежу в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения. 30 августа около 19:00 в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного взрывного предмета, в результате чего военнослужащий по контракту получил ранение в шею.

Другой пограничник из состава наряда немедленно оказал раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая. По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

О данном событии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи и группа офицеров пограничного ведомства

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Взрыв, Граница, ГПСУ, Погиб, Пограничник.
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