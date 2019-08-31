Скачать
Суббота, 31.08.2019
Главные события 30 августа: Зеленский и Эрдоган, в Раде готовятся к следующему заседанию, Данилюк в Польше
Главные события 30 августа: Зеленский и Эрдоган, в Раде готовятся к следующему заседанию, Данилюк в Польше
Рада показала план работы на первые пять месяцев
Рада показала план работы на первые пять месяцев
Свитолина разбила Ястремскую в украинском дерби на US Open
Свитолина разбила Ястремскую в украинском дерби на US Open
Вот это провал: курьезные фотографии со всего мира
Вот это провал: курьезные фотографии со всего мира

День в ООС: боевики усилили обстрелы

День в ООС: боевики усилили обстрелы
08:00 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты применяют 120-мм минометы, под Водяным работает снайпер.

За минувшие сутки оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

“30 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня”, - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку ВОДЯНОГО – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи НОВОТРОИЦКОГО – из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку ТРОИЦКОГО – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле ЛЕБЕДИНСКОГО – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм; возле МАРЬИНКИ – из подствольных гранатометов; в районе НОВОМИХАЙЛОВКИ – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе погиб украинский военный

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" противник осуществил 6 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи НОВОЛУГАНСКОГО – из гранатометов различных систем; в районе ЗОЛОТОГО-4 – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов; неподалеку НОВОЛУГАНСКОГО – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку МАЙОРСКА – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ – из стрелкового оружия; неподалеку НОВОЗВАНОВКИ – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В штабе сообщили, что во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один – получил ранения.

Не для Украины: модернизированный БТР-50 успешно прошел испытания (Фото)

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
02 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
03 Весомые причины чаще есть помидоры
04 "Танцы со звездами 2019": названа постоянная ведущая шоу
05 Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: боевики усилили обстрелы
День в ООС: боевики усилили обстрелы
Коломойский будет судиться со Всемирным банком и ЕБРР
Коломойский будет судиться со Всемирным банком и ЕБРР
МАГАТЭ: Иран существенно превысил лимит обогащения урана
МАГАТЭ: Иран существенно превысил лимит обогащения урана
Синдром Аспергера: 8 известных людей, страдающих от аутизма
Синдром Аспергера: 8 известных людей, страдающих от аутизма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь