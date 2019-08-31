День в ООС: боевики усилили обстрелы

Новости Украины:Оккупанты применяют 120-мм минометы, под Водяным работает снайпер.

За минувшие сутки оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

“30 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня”, - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку ВОДЯНОГО – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи НОВОТРОИЦКОГО – из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку ТРОИЦКОГО – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле ЛЕБЕДИНСКОГО – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм; возле МАРЬИНКИ – из подствольных гранатометов; в районе НОВОМИХАЙЛОВКИ – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" противник осуществил 6 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи НОВОЛУГАНСКОГО – из гранатометов различных систем; в районе ЗОЛОТОГО-4 – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов; неподалеку НОВОЛУГАНСКОГО – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку МАЙОРСКА – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ – из стрелкового оружия; неподалеку НОВОЗВАНОВКИ – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В штабе сообщили, что во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один – получил ранения.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.