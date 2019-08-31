ГБР прикрыло работу подпольного казино в Киевском ТЦ

Новости Украины:В киевском ТЦ прекращена деятельность подпольного казино, которое "крышевали" правоохранители.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в торговом центре "Олимпийский" в Киеве подпольное казино, функционировавшее при содействии сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в ТЦ "Олимпийский" было организовано нелегальное игорное заведение для посетителей с разным уровнем "доступа". Так, для обычных игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал, где соблюдались условия конспирации.

Во время проведения санкционированных следственных действий изъяты носители информации, "черная бухгалтерия", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Опрошено более десяти человек, которые засвидетельствовали участие в функционировании подпольного заведения.

Незаконное казино работало при содействии сотрудников правоохранительных органов, указали в СБУ.

По информации пресс-службы ГБР, по результатам обыска изъяты также 113 игровых автоматов, 17 игровых столов для игры в покер, 6 рулеток, мобильные телефоны, фишки.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.