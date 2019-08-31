Скачать
Суббота, 31.08.2019
В Варшаве прошла церемония встречи Зеленского и Дуды (Видео)
В Варшаве прошла церемония встречи Зеленского и Дуды (Видео)
Разумков поделился впечатлениями от первого рабочего дня ВР
Разумков поделился впечатлениями от первого рабочего дня ВР
Боб Арум готов организовать Ломаченко бой в Украине
Боб Арум готов организовать Ломаченко бой в Украине
"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма
"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма

ГБР прикрыло работу подпольного казино в Киевском ТЦ

ГБР прикрыло работу подпольного казино в Киевском ТЦ
12:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:В киевском ТЦ прекращена деятельность подпольного казино, которое "крышевали" правоохранители.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в торговом центре "Олимпийский" в Киеве подпольное казино, функционировавшее при содействии сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в ТЦ "Олимпийский" было организовано нелегальное игорное заведение для посетителей с разным уровнем "доступа". Так, для обычных игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал, где соблюдались условия конспирации.

Во время проведения санкционированных следственных действий изъяты носители информации, "черная бухгалтерия", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Опрошено более десяти человек, которые засвидетельствовали участие в функционировании подпольного заведения.

Незаконное казино работало при содействии сотрудников правоохранительных органов, указали в СБУ.

Аэропорт "Киев" закроют: подробности

По информации пресс-службы ГБР, по результатам обыска изъяты также 113 игровых автоматов, 17 игровых столов для игры в покер, 6 рулеток, мобильные телефоны, фишки.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, СБУ, Казино, ГБР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
04 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
05 Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ
Зеленский прилетел к Дуде: будут переговоры
Зеленский прилетел к Дуде: будут переговоры
Одна из самых редких летучих мышей в мире обнаружена на Кубе
Одна из самых редких летучих мышей в мире обнаружена на Кубе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь