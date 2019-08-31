В Ровенской области погиб сотрудник коммунального предприятия

Новости Украины:Рабочий отравился парами канализационного коллектора, еще двое человек госпитализированы.

В селе Заря Ривненского района в результате отравления парами в канализационном коллекторе погиб рабочий, еще двое его коллег госпитализированы.

Как сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что трое работников местного коммунального предприятия проводили текущие работы в канализационном коллекторе.

"Вследствие отравления опасными испарениями жизнь 37-летнего мужчины спасти не удалось, а 32- и 57-летние жители Зари госпитализированы в больницу", - отметили в отделе.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью внесены (по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятель