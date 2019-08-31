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Цена вопроса: в Одесском СИЗО людей выпускали за небольшое "вознаграждение"
17:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Одесском СИЗО за выход из карцера, с "клиента" требовали 2000 долларов.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Одесского следственного изолятора, подозреваемых в вымогательстве и получении взяток от заключенных. Всего задокументировано переводов на банковскую карту объемом более 2,3 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника учреждения исполнения наказаний по оперативной работе - начальника оперативного отдела государственного учреждения "Одесской следственный изолятор" и старшего оперуполномоченного этого учреждения, подозреваемых в вымогательстве 2000 долларов США. Установлено, что должностные лица ГУ "Одесский следственный изолятор" требовали 2000 долларов США у лица, находящегося в карцере изолятора ", - говорится в сообщении.

По данным следователей, неправомерную выгоду переводили в гривневом эквиваленте на указанную подозреваемыми банковскую карту; после получения средств лицо должны были перевести из карцера в одну из камер изолятора и не ухудшать его условия содержания под стражей.

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В течение 2018 года на эту карточку в целом было переведено более 2,3 миллиона гривень. Сейчас идет ознакомление подозреваемых с материалами досудебного расследования, которое осуществлено под процессуальным руководством Военной прокуратуры Одесского гарнизона.

Обвиняемым чиновникам инкриминируют совершение преступления по признакам ч. 3 ст. 368 (получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору, в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имуществ

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Одесса, Взятка, СИЗО, ГБР, Вымогательство.
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