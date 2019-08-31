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Пожар в лечебно-оздоровительном комплексе на Прикарпатье: погиб подросток

Пожар в лечебно-оздоровительном комплексе на Прикарпатье: погиб подросток
20:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Подросток погиб в пожаре в детском лагере на Прикарпатье.

Подросток погиб во время пожара на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" на Прикарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Сообщение о пожаре сцены на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол", что в селе Сокол Галицкого района, спасатели получили 31 августа в 13:40. В 14:08 пожар был локализован, а в 14:41 - ликвидирован.

"На месте пожара обнаружено тело 17-летнего жителя города Бурштын. Огнем уничтожено здание сцены на площади 50 кв. м", - сообщили в ведомстве.

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Как отмечается, по состоянию на 31 августа детей в заведении не было.

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Пожар, Ивано-Франковская область, ГСЧС, Бурштын.
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