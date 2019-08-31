На Николаевщине горит свалка твердых бытовых отходов

Новости Украины:Пожарные Николаевщины тушат масштабный пожар на свалке.

В Николаевской области спасатели продолжают ликвидировать пожар площадью около 1 га на свалке.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области, утром 29 августа по экстренному номеру «101» поступила информация о пожаре на территории свалки в с. Таборовка Вознесенского района.

По прибытии пожарными установлено, что огонь успел распространиться по свалке на ориентировочную площадь 1 га. Силами пожарных, вспомогательной техники коммунального предприятия и военной инженерной машины пожар в тот же день в 13.00 был ликвидирован.

«Несмотря на работу личного состава и техники, ряд факторов, среди которых: значительное накопление продуктов гниения, жаркая погода, порывистый ветер, снова спровоцировали новые очаги открытого горения и тления, ориентировочная площадь которых сейчас составляет около 1 га. Едкий дым распространяется на достаточное расстояние, в частности: территорию близко расположенных сел Таборовка, Раково и г. Вознесенск», - сообщили в управлении.

29 августа в Вознесенском городском совете состоялось заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором приняты соответствующие решения о принятии ряда мер, направленных на скорейшую ликвидацию пожара. Уволен с должности директор коммунального предприятия «Санитарная очистка города», которому подчинен полигон.