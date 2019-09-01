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Три десятка самолетов, два вертолета и планер - в Украине проходит авиашоу (Фото, Видео)

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Три десятка самолетов, два вертолета и планер - в Украине проходит авиашоу (Фото, Видео)
07:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: aeroclub.net.ua

Новости Украины:Под Харьковом проходит масштабное авиашоу VI KharkivAviaFest.

Асы из Украины и Латвии демонстрируют мастерство высшего пилотажа на авиашоу VI KharkivAviaFest в Коротиче под Харьковом.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Три десятка самолетов, два вертолета и планер в воздухе и еще два десятка единиц авиатехники - на выставке на земле, где среди экспонатов - самолет-амфибия RC-3 Seabee или "морская пчела" в возрасте 70 лет, доставлен в Украину из США, - это так называемая материальная часть двухдневного праздника, который начался ко Дню авиации Украины и Дню знаний.

В части программы праздника, то сегодня и завтра, 1 сентября, за штурвалами воздушных судов будут демонстрировать свое мастерство пилоты Харьковского аэроклуба имени Валентины Гризодубовой - организатора авиашоу, а также гости из Латвии, Киева, Днипра, Миргорода, Чугуева, Кропивницкого, Житомира, Полтавы, Коломыи, Белой Церкви, Сум и других городов.

"Посетители - это около 10 тысяч поклонников авиации, собравшихся в Коротиче, уже увидели полеты боевого тяжелого, но сверхманевренного истребителя Су-27, прилетевшего сюда из 831-й миргородской бригады. Мастерство также продемонстрировали пилоты тройки реактивных Л-29, и - впервые на авиашоу - реактивного учебно-тренировочного самолета Л-39 Чугуевской авиабригады", - рассказал руководитель Харьковского аэроклуба имени Валентины Гризодубовой Сергей Филатов.

По его словам, фигуры высшего пилотажа сегодня и завтра выполнят самолеты Л-29, Су-31, Л-39, Ан-72, Ан-28, Ан-2 и другие, а также парапланы и мотопарапланы.

"Относительно пилотов-асов, то среди них - бывший военный пилот Игорь Табанюк из Коломыи, который известен тем, что весной экипаж под его руководством за три дня на самолете WT-10 Advantic облетел всю страну и вернулся в Коломыю, установив рекорд Украины по максимальному количеству посадок на разных аэродромах в течение трех дней: 33 аэродрома, более 3 тысяч км... А вот гость из Латвии Айварс Леитас на легком многоцелевом самолете Tarragon выполнил взлет, разворот на 360 градусов, проход обратным курсом, полет по кругу и посадку. Его облегченный самолет разгоняется в воздухе до 370 км в час, может свободно преодолевать расстояние не только между различными городами, но и регионами", - добавил Филатов.

На аэродроме в течение двух дней работают демонстрационные площадки самолетов и вертолетов, техники и оборудования ГСЧС, разработок Харьковского авиационного института (ХАЗ), выставка авиамоделей. В ретрозоне - раритетная авто- и мототехника. Рядом - территория искусства и творчества. В частности, "Гараж" - мастерская, в которой дети с родителями могут и конструировать, и изготовить из дерева различные механизмы - маяк, флюгер, моторную лодку.

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Самолет, Авиашоу, ГСЧС, Авиа, Авиашоу VI KharkivAviafest.
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