Ситуация в ООС: 20 обстрелов, один боец получил ранение

Новости Украины:Оккупанты применяют артиллерию и 120-мм минометы, ранен военный.

За минувшие сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

“31 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня”, - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку ВОДЯНОГО – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку ПАВЛОПОЛЯ – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи ЛЕБЕДИНСКОГО – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку НОВОГНАТОВКИ – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи ЗАЙЦЕВОГО – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку МАЙСКОГО – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи ЛУГАНСКОГО – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов; неподалеку НОВОЛУГАНСКОГО – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм, вооружение БПМ, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи ШУМОВ – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку ТРОИЦКОГО – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе сообщили, что в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.