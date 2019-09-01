На месте сгоревшего детского лагеря нашли тело подростка (Фото)

В Ивано-Франковской области во время тушения пожара на территории детского лагеря обнаружили тело 17-летнего юноши. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано -Франковской области.
Согласно сообщению, в отделение полиции 31 августа поступило сообщение о том, что в с. Сокол на территории детского лечебно-оздоровительного комплекса во время тушения пожара обнаружено обгоревшее тело человека.
"Полицейские предварительно установили, что погибший - 17-летний житель Бурштына", - говорится в сообщении.
По факту нарушения требований пожарной безопасности начато уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины.