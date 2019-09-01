В Одессе открыли отреставрированную Воронцовскою колоннаду (Видео)

Новости Украины:Открытие приурочено к 225-летию Одессы, которое будут отмечать 2 сентября.

В Одессе открыли отреставрированную Воронцовскую колоннаду. Открытие колоннады приурочено к 225-летию Одессы, которое будет отмечаться 2 сентября.

В церемонии принял участие одесский муниципальный оркестр, а "Красную ленту" перерезал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он, в частности, выразил благодарность всем причастным к реставрации, которая длилась два года.

"Меня действительно переполняют чувства радости и гордости за проделанную работу. Мы не просто навели лоск, а подошли к работам основательно. Укрепили склон, открыли подколоннадное пространство и амфитеатр. Огромная благодарность одесситам за терпение, а всем причастным к реставрации за трепетное отношение к нашей одесской достопримечательности", - акцентировал мэр.

В мае 2017 года в Одессе началась реставрация комплекса Воронцовского дворца, который является памятником архитектуры национального значения. Древнее сооружение расположено в Воронцовском переулке, на Приморском бульваре

Сообщалось, что на соответствующие работы будет направлено 15 млн грн. Завершение реставрации предполагалось до июня 2018 года. В ходе работ возле основания колоннады специалисты обнаружили древний амфитеатр.

Воронцовский дворец — дворцовый комплекс резиденции генерал-губернатора Новороссийского края Михаила Воронцова. В составе комплекса - главное здание усадьбы, бельведер-колоннада, манеж, хозяйственное крыло и Орловский корпус (разрушен бомбой в 1944 году, также в годы войны был уничтожен Зимний сад).

Дворец построен в 1828 году по проекту известного архитектора Франца Боффо и является памятником архитектуры национального значения. В 1935-1936 годы главное здание было преобразовано во Дворец пионеров, сейчас – Одесский городской дворец детского и юношеского творчества.