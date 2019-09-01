В Одессе открыли памятник герою польского мультфильма

Новости Украины:В Одессе презентовали памятник пингвину Пик Поку - герою польского мультфильма.

1 сентября в одном из крупнейших городских парков культуры и отдыха – дендропарке Победы – открыли памятник главному герою известного польского мультфильма «Пингвиненок Пик Пок».

На открытие скульптурной композиции собралось большое количество людей. В церемонии приняли участие представители польской делегации города Лодзь, первый заместитель мэра Одессы Анатолий Орловский и пр.

Композиция, представляющая собой металлическую скамью с указанным изваянием, установлена напротив большого моста через пруд в конце аллеи, ведущей от Дворца спорта.

Символическая скамейка и скульптура – подарок Одессе ко Дню города от муниципалитета города Лодзь, где установлен такой же пингвиненок. Как отметил Орловский, Одесса и Лодзь - города-побратимы с 1993 года.

«Я думаю, эта скамейка с пингвиненком станет любимым местом для малышей и их родителей, гуляющих в парке. Мы, в свою очередь, передаем в город Лодзь туристический символ Одессы «Якорь-сердце», - сказал Орловский.

Как отметила представитель Бюро по вопросам развития бизнеса и международных связей Лодзи Лидия Фазекас, у поляков есть традиция: если потереть ладошкой клюв пингвиненка, во всем будет сопутствовать удача.

«Мы приехали, чтобы вместе с одесситами отпраздновать 225 лет со дня основания Одессы. Но, как известно, на день рождения без подарков не приходят. И наш подарок особенный, он представляет культуру Польши. С этим мультяшным пингвином выросло не одно поколение маленьких поляков», - сказала Фазекас.

Она отметила, что Пик Пок воспитывает в детях интерес к миру и окружающей среде. Символизирует ценности, которые лежат в основе дружбы Лодзя и Одессы.

Напоминаем, «Пингвиненок Пик-Пок» (Mały pingwin Pik Pok) - польский мультсериал, снятый в 1989-1992 годах киностудией «Се-ма-фор» на основе одноименной книги польского писателя Адама Багдая. Всего было снято 26 серий, по 9 минут каждая. Главный герой – маленький пингвин, который устал сидеть на снежном острове и решает познать мир.