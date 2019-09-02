В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд

Новости Украины:ГСЧС: пиротехники ликвидировали артснаряд в Херсоне.

В Херсоне пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили артснаряд.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"31 августа в 10:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обнаружении в г. Херсоне по ул. Черновола, 26 Б предмет, похожий на артснаряд. В тот же день пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС взрывоопасный предмет был изъят и уничтожен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала года на территории области херсонскими пиротехниками обезврежено 809 боеприпасов времен прошлых войн.