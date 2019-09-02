Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Пенс: Встреча с Зеленским прошла замечательно
Пенс: Встреча с Зеленским прошла замечательно
На востоке Германии прошли выборы в местные парламенты
На востоке Германии прошли выборы в местные парламенты
Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в топ-6 АПЛ
Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в топ-6 АПЛ
CD Projekt намерена развивать вселенные The Witcher и Cyberpunk
CD Projekt намерена развивать вселенные The Witcher и Cyberpunk

В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд

В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд
04:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:ГСЧС: пиротехники ликвидировали артснаряд в Херсоне.

В Херсоне пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили артснаряд.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"31 августа в 10:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обнаружении в г. Херсоне по ул. Черновола, 26 Б предмет, похожий на артснаряд. В тот же день пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС взрывоопасный предмет был изъят и уничтожен", - говорится в сообщении.

На територии турбазы Луганщины обнаружили множество артснарядов

Отмечается, что всего с начала года на территории области херсонскими пиротехниками обезврежено 809 боеприпасов времен прошлых войн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Херсон, Спасатели, Пиротехники, ГСЧС, Артснаряд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
02 Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
03 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
04 "Мы почти родственники": Зеленский рассказал об опыте общения с дипломатами США
05 Вы не поверите: назван продукт, предотвращающий рак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция и СБУ будут охранять школы 2 сентября
Полиция и СБУ будут охранять школы 2 сентября
В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд
В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд
На Багамских островах бушует ураган &quot;Дориан&quot; (Видео)
На Багамских островах бушует ураган "Дориан" (Видео)
От чего стоит отказаться людям, страдающим от вздутия живота
От чего стоит отказаться людям, страдающим от вздутия живота
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь